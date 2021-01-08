«أمازون» تزيد أسطولها إلى 85 طائرة

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

كشفت شركة «أمازون» الأميركية عن شرائها 11 طائرة من خطوط «دلتا» الجوية و«وست جيت»، لتعزيز شبكة التوصيل المتنامية، وتوصيل الطلبات للمتسوقين بشكل أسرع، مشيرة إلى أنها سترفع إجمالي أسطولها من الطائرات إلى 85 طائرة بحلول عام 2022، لكنها لم تحدد المبلغ الذي ستدفعه مقابل تلك الطائرات.

وأفادت «أمازون»، بأن الطائرات الـ11 جميعها من طراز «بوينغ 767-300»، وسيتم تحويلها لنقل البضائع بدلاً من الركاب، موضحة أن الطائرات الأربع التي تشتريها من «ويست جيت» ستنضم إلى أسطول الشركة خلال العام الجاري، بينما ستكون الطائرات السبع من «دلتا» جاهزة بحلول العام المقبل.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية عن نائب رئيس شركة «أمازون جلوبال إير»، سارة رودز، أنها المرة الأولى التي تشتري الشركة طائرات لشبكة التوصيل الخاصة بها، لافتة إلى أن الشركة، على مدار العامين الماضيين، كانت تقوم باستئجار طائرات لبناء أسطولها.

وأضافت أن «وجود مزيج من الطائرات المؤجرة والمملوكة في أسطولنا المتنامي، يتيح لنا إدارة عملياتنا بشكل أفضل».

وتعمل «أمازون»، ومقرها سياتل، على توصيل منتجاتها عبر شبكة توزيع خاصة بها، لكنها تعتمد بشكل أقل على شركة «يو بي إس»، وخدمة البريد الأميركية، وشركات النقل الأخرى.

وإلى جانب أسطولها من الطائرات، قامت «أمازون» أيضاً ببناء العديد من مراكز فرز الطرود في المطارات، كما افتتحت مستودعات بالقرب من مواقع إقامة المتسوقين، وأطلقت برنامجاً يتيح للمتعاونين بدوام جزئي بدء أعمالهم في تسليم الطرود بشاحنات مختومة بشعار «أمازون».

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