أسعار النفط تلامس أعلى مستوى في عدة أشهر

المصدر: سنغافورة - رويترز

لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم، بفضل توقعات بأن "أوبك" ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير المقبل، حيث تُبقي جائحة "كورونا" المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.

وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام "برنت" 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020.

ولامس خام "غرب تكساس الوسيط الأميركي" 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وبلغت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3% بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأميركي" دولارا أو ما يعادل 2.1% إلى 49.52 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى "إنرجي أسبكتس"، فيريندرا شوهان، إن "اتجاهات الزخم الكلية الأوسع نطاقا لاسيما ضعف الدولار وتأهب المستثمرين لتعاف في قطاع النفط هذا العام ربما تقدم الدعم لأسعار النفط".



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