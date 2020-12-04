مصطلح في العناوين.. حقوق الملكية

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

حقوق الملكية:

يُشار إلى حقوق الملكية عادة باسم حقوق المساهمين أو حقوق ملكية الشركات الخاصة، وتمثل مقدار الأموال التي سيتم إعادتها إلى مساهمي الشركة إذا تمت تصفية جميع الأصول عند سداد جميع ديون الشركة.

وفي حال الاستحواذ، تصبح حقوق الملكية هي قيمة بيع الشركة مطروحاً منها أي التزامات مستحقة على الشركة.

ويمكن أن تمثل حقوق المساهمين القيمة الدفترية للشركة، كما أنها تمثل الملكية التناسبية لأسهم الشركة.

ويتم التعرف إلى حقوق الملكية في الميزانية العمومية للشركة، وهي من أكثر البيانات شيوعاً، والتي يستخدمها المحللون لتقييم الأوضاع المالية للشركات.

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