تفاؤل اللقاح يضع الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

المصدر: عواصم - رويترز

انخفض الذهب اليوم، ليسجل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس "كورونا" مدفوع باللقاح، المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت غرينتش، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775 دولارا.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى "سي.إم.سي ماركتس"، مايكل مكارثي، إن "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9% إلى 22.03 دولار، فيما تراجع البلاتين 0.5% إلى 959.13 دولار وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 2420.36 دولار.



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