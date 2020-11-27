عملة "فيس بوك" المشفرة "ليبرا" ستنطلق في يناير

المصدر: لندن -رويترز



أوردت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة أن عملة "فيس بوك" المشفرة "ليبرا" تستعد للانطلاق في يناير، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.

وقالت فايننشال تايمز نقلا عن أحد المصادر إن رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، والتي ستصدر عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

تسعى رابطة ليبرا، التي تضم "فيس بوك" ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليلدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

لكن فايننشال تايمز قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق.

ولم ترد رابطة ليبرا حتى الآن على طلب للتعقيب. ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحا أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل يؤكد استلام طلب ليبرا للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات.

والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، مما يجعلها نظريا أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

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