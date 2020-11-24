الأسهم الأمريكية تقفز مع بدء نقل السلطة إلى بايدن

المصدر: رويترز



فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء بعد إعطاء الضوء الأخضر لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن مما أنهى حالة من الضبابية السياسية خيمت لأسابيع، في حين صعد سهم تسلا 3.3 بالمئة لتتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار للمرة الأولى.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 154.84 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 29746.11 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.93 نقطة أو 0.47 بالمئة مسجلا 3594.52 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 58.70 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 11939.33 نقطة.

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