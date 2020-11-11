الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتصاعد الإصابات بـ"كورونا"

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفع الذهب اليوم، بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ"كوفيد-19" في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1876.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال صناع سياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس، إن ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة.

ونزل الذهب 4.6% في التعاملات الفورية يوم الإثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" أن لقاحها لـ"كوفيد-19" فعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

لكن هذة الانفراجة سلطت الضوء علي تحديات لوجيستية لتوزيع مئات الملايين من الجرعات حين تصبح متاحة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2463.64 دولار.

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