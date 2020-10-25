فرنسا: تأميم محتمل لشركات الطيران

المصدر: باريس - د ب أ

قال وزير النقل الفرنسي، جان-بابتيست جيباري، إن تأميما محتملا لشركات الطيران، المتضررة من تباطؤ رحلات السفر، الناجم عن وباء "كورونا"، يجب أن يكون مؤقتا، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم .

وأضاف جيباري لإذاعة "أوروبا 1" أن تأميم شركات الطيران يمثل "خيارا تقنيا، مؤقتا، لكنكم بحاجة لمشروع واستراتيجية"، مشيرا إلى أن "تأميم شركة، حل قصير المدى".

وتمتلك كل من فرنسا وهولندا حصة قيمتها 14% في شركة "إيرفرانس- كيه إل إم"، التي وافقت على خطة إنقاذ حكومية بقروض وضمانات حكومية.

لكن نظرا لأن الوباء يتسارع في أوروبا، فإن حالة عدم اليقين بشأن رحلات السفر ومستقبل شركات الطيران تزداد وربما يُطلب من الحكومات التدخل مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news