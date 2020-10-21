الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

المصدر: عوصم - رويترز

ارتفع الذهب، اليوم، بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري "كورونا" قبل انتخابات الرئاسة، الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1916.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.50 بتوقيت غرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1919.90 دولار.

واقترب البيت الأبيض والأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس من اتفاق أمس، فيما أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استعداده لقبول حزمة مساعدات ضخمة رغم معارضة حزبه الجمهوري.

وعززت الأنباء الإقبال على الأسهم ودفعت الدولار للهبوط لأقل مستوى في شهر.

وتحرك الذهب في نطاق ضيق قرب مستوى 1900 دولار المهم من الناحية النفسية في الجلسات القليلة الماضية مع تتبع المستثمرين تطورات برنامج التحفيز الأميركي.

لكن الأسعار ارتفعت أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر عالميا وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من إغراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 24.94 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6% إلى 875.95 دولار وتقدم البلاديوم 0.1% إلى 2402.22 دولار.

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