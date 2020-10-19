الذهب يرتفع بفعل القلق من تفاقم "كورونا"

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة "كوفيد-19"، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أميركية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وبحلول الساعة 07.25 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% إلى 1909.9 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1912.4 دولار.

وقال كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في "ميتال فوكاس"، هارشال باروت، إن "تجدد تنامي (كوفيد-19) في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد".

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25% هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4% إلى 24.74 دولار للأوقية، بعد أن اقتربت من ذروة أسبوع.

كما ارتفع البلاتين 1.2% إلى 870.69 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9% مسجلا 2351.94 دولار.



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