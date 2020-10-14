مستثمرون يتسببون في رفع سعر الذهب بعد استغلال تراجعه الحاد

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفع الذهب اليوم، إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.18 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1.9% أمس، بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1899.70 دولار.

وقال كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى "ميتال فوكس"، هارشال باروت: "حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب لايزال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية، لذا يستمرون في الإقبال عليه".

وأضاف أنه "مع غياب أي مؤشرات على تباطؤ جائحة (كوفيد-19) والضبابية التي تكتنف التحفيز المالي في الولايات المتحدة، فإن النطاق الأوسع البالغ 1850 إلى 1940 دولارا يظل كما هو".

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لـ"كوفيد-19"، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 24.14 دولار، بينما ارتفع البلاتين 1.1% إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6% إلى 2351.95 دولار.

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