الذهب ينزل عن أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: عواصم - رويترز

نزل الذهب عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث عوض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة إنقاذ أميركية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس "كورونا" بعض المعارضة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1927.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر عند 1932.69 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1934.70 دولار للأوقية.



وقالت المحللة لدى "ديلي فيكس"، مارجريت يانج، التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات "مؤشر الدولار انتعش قليلا، مما ضغط على المعدن النفيس".

لكنها أضافت أن "الاتجاه الفني تحول إلى الصعود في الأجل القريب وقريبا جدا ربما يختبر مستوى المقاومة الرئيس 1942 دولارا".



واستقر مؤشر الدولار ويُتداول دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بعد أن واجهت مفاوضات بشأن حزمة تحفيز أميركية معارضة، في حين تراجع اليوان بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراء يُنظر إليه على أنه يستهدف الحد من قوة العملة.



ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، وربح المعدن الأصفر ما يزيد على 27% منذ بداية العام الجاري بدعم من إجراءات تحفيز غير مسبوقة عالميا للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة نحو 1% إلى 25.36 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 2437.79 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 887.57 دولار.

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