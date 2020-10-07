تعرف على أسباب عودة الذهب للصعود عالميا

المصدر: لندن -رويترز



ارتفع الذهب نحو 1% اليوم الأربعاء متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط الذهب التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1901.60 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 بالمئة إلى 23.74 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 868.92 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2354.11 دولار.

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