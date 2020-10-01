شركتا طيران تباشران تسريح عشرات الآلاف من الموظفين

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت اثنتان من كبريات شركات الطيران في الولايات المتحدة، أنّهما ستباشران اليوم، تسريح عشرات الآلاف من موظفيهما بسبب عدم توصّل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة للقطاع الذي تضرّر بشدّة من تداعيات جائحة "كوفيد-19".



وقالت "أميركان إيرلاينز" إنّها ستطلق "العملية الصعبة" المتمثّلة بوضع 19 ألفاً من موظفيها في حالة بطالة تقنية.



وما هي إلا ساعات حتى حذت حذوها "يونايتد إيرلاينز" بقولها إنّها ستباشر عملية تسريح 13 ألفا و432 من موظفيها.



غير أنّ الشركتين تركتا الباب مفتوحاً أمام إمكانية العودة عن هذا القرار، بقولهما إنّهما ستلغيان عمليات التسريح إذا ما توصّل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس "خلال الأيام المقبلة" إلى اتفاق على تقديم مساعدات للقطاع.



وعلى غرار سائر الشركات الكبيرة الأخرى في قطاع الطيران الأميركي، تعهدت شركتا "أميركان" و"يونايتد" في الربيع بعدم تسريح أي موظف لغاية 30 سبتمبر الماضي، وذلك مقابل حصولها على إعانات مالية بلغ مجموعها 25 مليار دولار.

لكنّ هذه الإعانة انتهى أجلها الليلة الماضية.

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