أسعار الذهب تلامس أقل مستوى في 6 أسابيع

المصدر: عواصم - رويترز

لامست أسعار الذهب، اليوم، أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس "كورونا"، بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.

وفقد الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأميركية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" في أوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت في وقت سابق أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين 1% إلى 858.47 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.1% إلى 2217.75 دولار.



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