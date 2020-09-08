الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

تراجع الذهب، اليوم، بفعل صعود الدولار، لكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي، في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أميركا الشمالية وأوروبا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت غرينتش. كما هبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1931.70 دولار.

وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع كلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني، فيما تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.

وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9% إلى 26.76 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1% إلى 906.76 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2310.41 دولار.

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