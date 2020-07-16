أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى لها في 9 سنوات

المصدر: عواصم - رويترز

استقرت أسعار الذهب، اليوم، قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات، إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولارات فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 والذي سجله الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.

وقال كبير محللي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس"، مايكل مكارثي، إن "البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1978.72 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7% إلى 825.89 دولار وهبطت الفضة 0.4% إلى 19.31 دولار.

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