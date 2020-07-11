أكبر 10 أسواق تأمين في المنطقة العربية خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو – دبي

حلّت السوق الإماراتية في المركز الأول بالمنطقة العربية، من حيث إجمالي أقساط التأمين الذي 12.7 مليار دولار في عام 2019 (نحو 46.7 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت نحو 6.8%، وذلك وفقاً للمسح السنوي لشركة "سويس ري" السويسرية لإعادة التأمين، واستناداً إلى آخر البيانات المجمعة لدى الشركة.

وجاءت السوق السعودية في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر الأسواق من حيث إجمالي الأقساط التي بلغت نحو 10.9 مليارات دولار يليها المغرب بنحو 4.6 مليارات دولار ومصر 1.9 مليار دولار.

وسجلت لبنان أقساطاً بقيمة 1.6 مليار دولار في لتحل في المركز الخامس، ومن ثم الكويت بنحو 1.3 مليار دولار، والجزائر وسلطنة عمان في المركزين السابع والثامن بنحو 1.2 و1.1 مليار دولار لكل منها على التوالي، وحققت السوق الأردنية بدورها أقساطاً بقيمة 885 مليون دولار مقابل 830 مليوناً لتونس التي حلت في المركز العاشر.

وكشف مسح الشركة السويسرية أن دولة الإمارات حلت في المركز الرابع، من حيث إجمالي الأقساط، بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، متفوقة على كل من تركيا، وإيران، والعديد من الأسواق الأخرى.

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