"لامبورغيني" السوبر رياضية تكشف عن يخت فاخر بقوة 4000 حصان

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شركة "لامبورغيني" الإيطالية لصناعة السيارات السوبر رياضية، وبالتعاون مع مجموعة "البحر الإيطالي" لتصميم اليخوت، عن يخت فاخر يحمل اسم "تيكنومار فور لامبورجيني 63"، تم استيحاء خطوطه التصميمية من طرز "لامبورغيني" الشهيرة ذات الأداء القوي والديناميكية العالية، ويتمتع بمحركات عالية الأداء تتيح انتاج قوة هائلة تصل إلى 4000 حصان.

وأوضحت "لامبورغيني" انتاج يختها الجديد سيقتصر على 63 نسخة فقط، على أن يتم طرحه في الأسواق أوائل العام المقبل، على أن يستمد اليخت قوته الهائلة من محركين مكوناً كل منهما من 12 أسطوانة، وينتج على حدى قوة 2000 حصان.

وحمل اليخت الجديد العديد من الخطوط التصميمية المستوحاة من "لامبورغيني سيان FKP37" التي تم طرحها كطرازٍ خاص بالعام 2020، وتعد أول سيارة سوبر رياضية هجينة بتاريخ العلامة الإيطالية الشهيرة، كما حصل "تيكنومار فور لامبورجيني 63" على هيكل خارجي مصنع بالكامل من ألياف الكربون، ما أتاح له وزناً إجمالياً منخفضاً، كان كفيله في وضع على قائمة أخف اليخوت وزناً على العالم.

ويذكر، أن "لامبورغيني" ليست الشركة الأولى في عالم السيارات التي تتعاون مع مصنعي يخوت بهدف طرح منتج فاخر مستوحى من عالم السيارات، إذ سبق لشركة "لكزس" اليابانية في العام 2018 طرحها ليخت فاخر، كما قامت شركة "هودا" بخطوة مماثلة في العام الماضي، بتقديم قارب سريع مستوحى من طرازها الشهير "NSX".

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