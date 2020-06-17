سوريا تحدد سعراً رسمياً جديداً لليرة مقابل الدولار.. تعرف عليه

المصدر: دمشق - (أ ف ب)

حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار بـ 1250 ليرة بدلا من 700 ليرة، في خطوة تزامنت مع بدء تطبيق عقوبات أميركية جديدة على البلاد والجهات المتعاونة معها وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وحدّد المصرف في بيان نشره على صفحته في فيسبوك "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

وكان السعر الرسمي المعتمد منذ مارس مثبتاً على 700 ليرة.

ويسعى التعديل، وفق البيان، "للوصول إلى سعر توازني" بهدف "ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات... وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وشهدت الليرة الشهر الحالي تدهوراً غير مسبوق في قيمتها لامس معه سعر الصرف عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسّن قليلاً. وبلغ سعر الصرف الأربعاء قرابة 2700 ليرة وفق ما أفاد تجار.

وربط محللون هذا التدهور حينها بقرب تطبيق 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة في الشارع من تداعياته المحتملة على الأوضاع المعيشية وانعكاساته على الاقتصاد المنهك.

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