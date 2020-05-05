أكبر صندوق سيادي في العالم لا يدفع ثمن القهوة لموظفيه

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

تشترط قواعد السلوك الصارمة والحوكمة في صندوق النرويج السيادي أن يدفع الموظفون ثمن فنجان القهوة من مالهم الخاص إذا كانوا في اجتماعات، وذلك بحسب ما نقلته مجلة ذي إيكونوميست بعددها الأخير على لسان الأستاذ في كلية إدارة الأعمال النرويجية، اسبن هنريكس، تعقيباً على ما قام به مدير الصندوق الحالي من قبول رحلة على متن طائرة خاصة وضيافة.

وأضاف هنريكس "يعتقد أن تصرفاً كهذا يستوجب الفصل فوراً من الصندوق بحسب القواعد المعمول بها"، رغم أنها الواقعة الأولى التي تحدث في الصندوق خلال 22 عاماً.

يشار إلى أن النرويج تقوم بتخزين عوائدها النفطية في هذا الصندوق الذي يعد الأكبر في العالم والبالغة قيمته 10 تريليونات كرونة نرويجية (تعادل تريليون دولار أميركي).

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