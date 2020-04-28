السعودية ستصدر سندات مقومة باليورو خلال العام الجاري

المصدر: دبي -رويترز

قال مصدران مطلعان إن السعودية ستصدر على الأرجح سندات مقومة باليورو هذا العام وإن بعض البنوك بدأت التقدم بمقترحات لبيع الدين المحتمل، حيث تعتزم المملكة تعزيز الاقتراض لمواجهة انخفاض حاد في إيرادات النفط وصرح أحد المصدرين أن الإصدار سيكون على الأرجح في يونيو وبنفس حجم الإصدار السابق لسندات مقومة باليورو في المملكة. وجمعت السعودية ثلاثة مليارات يورو من أول طرح لسندات مقومة باليورو في يوليو الماضي.



ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب. وجمعت الحكومة السعودية بالفعل 12 مليار دولار في سندات دولية هذا العام. وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن الاقتراض الكلي هذا العام قد يبلغ نحو 58 مليار دولار مع سعي السعودية لسد عجز في الميزانية ناتج عن انخفاض لأسعار النفط وتفشي وباء كورونا.



وقال أحد المصدران "هذه ليست المرة الأولى لهم في سوق اليورو. هم فعلوها مرة. لذلك هناك نوع من الألفة مع الأسماء والائتمان مع مستثمري اليورو ليعودوا وينفذوا طرحا جديدا". ولم يذكر المصدران أسماء البنوك التي تجري محادثات مع السعودية بشأن الطرح المحتمل.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تجمع السعودية ستة مليارات دولار أخرى من أسواق الدين العالمية لكنه لم يستبعد أن تجمع المملكة ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار.

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