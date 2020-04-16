النفط يرتفع بعد أن بلغ أدنى مستوى في 18 عاماً

المصدر: سنغافورة - طوكيو - رويترز

ارتفع النفط اليوم، عقب خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأميركية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس "كورونا" للطلب.



ومع صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكبر قدر على الإطلاق، انخفض خام غرب تكساس الأميركي أمس، لأدنى مستوياته منذ فبراير 2002، فيما تراجع خام برنت أكثر من 6%



وارتفع خام برنت 36 سنتا أو 1.3% إلى 28.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 05.02 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.5% إلى 19.97 دولار.



وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5% في وقت سابق من الجلسة.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69% في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2008.



وتأتي البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية توقع انخفاض الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميا في أبريل ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاما، وهو ما يقل قليلا فحسب عن 30% من الطلب العالمي قبل تفشي فيروس "كورونا".