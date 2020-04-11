السعودية تخفض أسعار البنزين.. تعرف على مكاسب المستهلك في كل لتر

المصدر: الرياض ـ (د ب أ)

أعلنت شركة أرامكو السعودية خفض سعر بنزين 91 لشهر أبريل إلى 1.31 ريال بدلا من 1.55 ريال في شهر مارس .

وقالت أرامكو في بيان مساء الجمعة "إن أسعار البنزين المحدثة لشهر أبريل هي: بنزين 91 بسعر 1.31 ريال لكل لتر بدلا من 1.55 ريال لكل لتر وبنزين 95 بسعر 1.47ريال لكل لتر بدلًا من 2.05 ريال لكل لتر" مشيرة إلى أن "تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون اعتبارا من السبت 11 أبريل 2020".

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت في فبراير الماضي أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستُصبح شهرية بدلاً من ربع سنوية.

وأضافت أنه سيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق سيكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.