بسبب "كورونا".. وفاة طيّار تولى تشغيل رحلة إلى نيويورك

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توفي طيّار في الخطوط الجوية الكينية، كان قد تولى مهمة إجلاء كينيين من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19). وأعلنت وزارة الصحة الكينية، وفاة الكابتن داودي كيباتي يوم أمس، ما رفع عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس إلى ثلاثة أشخاص.

ووفقاً لصحف كينية فإن الكابتن كيباتي، كان مسؤولًا عن تشغيل رحلة إلى نيويورك يوم 24 مارس الماضي، وتبين أنه مصاب بالمرض بعد عودته، موضحة أن الطيار، البالغ من العمر 61 عامًا، دخل الحجر الصحي في فندق بمطار جومو كينياتا الدولي فور هبوطه.

وقال شقيق الطيار إنه نقل إلى مستشفى نيروبي، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وتوفي بعد ذلك بيومين، مضيفاً: "ثبت إصابته بالفيروس في اليوم الثامن، بعد خضوعه لفحص طبي صارم".