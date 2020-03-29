شركات طيران عالمية تقترض 17 مليار دولار بسبب كورونا

المصدر: واشنطن -د ب أ





جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس لدعم مواردها المالية وسط تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء ، اليوم الأحد، أن شركات الطيران الأمريكية كانت الأكثر نشاطا في هذا الإطار، حيث اقترضت 5ر12 مليار دولار.

وكانت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية أكبر الشركات المقترضة هذا الشهر، بحصولها على 8ر2 مليار دولار، كما حصلت شركة "يونايتد إيرلاينز هولدينجز" على 5ر2 مليار دولار.

واقترضت شركات الطيران قروضا جديدة أو سحبت عبر خطوط الائتمان القائمة التي لم تستخدمها عادة قبل الأزمة الصحية.

وجمعت الشركات في جميع الصناعات على مستوى العالم أكثر من 230 مليار دولار من البنوك التجارية منذ أوائل مارس لمعاونتها فى مواجهة آثار تفشى الفيروس.