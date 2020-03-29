انتقادات لـ"أديداس" و"إتش أند أم" بسبب وقف دفع الإيجارات

المصدر: فرانكفورت - أ. ف. ب





أثارت مجموعتا "أديداس" و"إتش أند أم" موجة استنكار الأحد في ألمانيا بإعلان نيتهما التوقف عن دفع إيجارات متاجرهما التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

ودعا وزير المال الألماني اولاف شولتس الشركتين الكبيرتين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وقال شولتس لصحيفة "بيلد"، "من المزعج جدا رؤية شركات كبيرة تكتفي بإعلان وقف دفع الإيجارات"، داعيا الشركتين إلى التواصل مع المالكين لإيجاد حلول.



وتأثرت شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية التي حققت أرباحا صافية قدرها 2,2 مليار دولار العام 2019، بشكل كبير بإنهيار مبيعاتها في الصين وإغلاق متاجرها على نطاق واسع.

وقالت الشركة ومقرها في بافاريا لوكالة "دي بي إيه"، إنها "تعلق موقتا دفع الإيجارات على غرار الكثير من الشركات الأخرى".

أما مجموعة الملابس السويدية العملاقة "إتش أند أم"، فأعلنت أنها لن تدفع إيجارات حوالى 460 متجرا عائدة لها واضطرت إلى إغلاقها في ألمانيا، موضحة للوكالة نفسها أنها ابلغت أصحاب المتاجر وتأمل بالتوصل إلى "حل مقبول من الطرفين قريبا".



وأتى الإعلانان في وقت كشفت فيه الحكومة الألمانية عن خطة انقاذ واسعة تهدف إلى حماية الشركات والوظائف من عواقب الوباء الاقتصادية.

وتنص الخطة على حماية موقتة للمستأجرين من الطرد من منازلهم أو شركاتهم في حال واجهوا صعوبات مالية بسبب إجراءات مكافحة الفيروس.



لكن وزيرة العدل كريستين لانبريخت حذرت رؤساء الشركات من مغبة استغلال هذا الوضع، قائلة "من غير المقبول أن تتوقف شركات تتمتع بوضع مالي متين عن دفع إيجاراتها".

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شركات أخرى منافسة ل"أديداس" مثل "بوما" تنوي أيضا وقف دفع الإيجارات فضلا عن شركات بيع أجهزة إلكترونية مثل "اساترن" و"ميديا ماركت".