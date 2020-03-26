روسيا تعلق رحلات الطيران الدولية اعتبارا من الغد لمكافحة "كورونا"

المصدر: موسكو - رويترز

قالت الحكومة وسلطات العاصمة الروسية موسكو إنه سيتم تعليق كافة رحلات الطيران المنتظم والعارض من وإلى البلد اعتبارا من الغد بسبب أزمة فيروس كورونا وستغلق كافة المتاجر في موسكو باستثناء الصيدليات ومحلات الأغذية من مطلع الأسبوع القادم.



وأعلنت السلطات هذه الإجراءات بعدما سجلت روسيا أكبر زيادة خلال يوم واحد في حالات كورونا اليوم لتصل الحصيلة الرسمية إلى 840 حالة. وسجلت روسيا ثلاث وفيات بالمرض.



ولا يزال العدد أقل بكثير من المسجل في الكثير من البلدان الأوروبية لكن رئيس بلدية موسكو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أن حجم الأزمة الحقيقي في العاصمة تجاوز بكثير الأرقام الرسمية.



وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم، إن جميع المتاجر والمراكز التجارية باستثناء متاجر بيع الأطعمة والصيدليات ستغلق من 28 مارس حتى الخامس من أبريل .



وأضاف في بيان أنه سيجري أيضا إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات.



وذكر مرسوم للحكومة المحلية أن الإجراء ذاته سيسري في منطقة موسكو المحيطة بالعاصمة.



وقالت الحكومة على موقعها الإلكتروني إن رحلات الطيران الروسية سيسمح لها بالسفر إلى بلدان أخرى في ظل القيود على الطيران لإعادة مواطنين روس أو إذا كانت تملك تصريحا بموجب قرار خاص من الحكومة.