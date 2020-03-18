النفط يهبط لليوم الثالث مع التوسع في حظر السفر بسبب "كورونا"

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، لتسجل تراجعا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب فيروس "كورونا".

وبحلول الساعة 06.50 بتوقيت غرينتش، نزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5% إلى 28.30 دولارا للبرميل وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016 وفقد خام القياس العالمي 4.3% أمس.

وتراجع الخام الأميركي 47 سنتا ما يعادل 1.7% إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات ونزل خام غرب تكساس الوسيط 6% أمس.

ولقيت الأسعار بعض الدعم من بيانات تفيد انخفاض مخزونات الخام والبنزين والمشتقات في الولايات المتحدة، لكن توقعات الطلب تظل قاتمة وسط حرب الأسعار.

