بورصات الخليج تتراجع بعد تصنيف «كورونا» وباء

المصدر: دبي - رويترز

انخفضت بورصات الخليج أمس، لتلحق بعمليات بيع في الأسهم العالمية بعد أن علقت الولايات المتحدة السفر من أوروبا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات وباء الآن.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظراً على السفر من أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة، لمدة 30 يوماً اعتباراً من اليوم الجمعة لاحتواء تفشي الفيروس. وجاء قررا ترامب بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد بات وباء للمرة الأولى. وأصاب الفيروس الشبيه بالإنفلونزا ما يزيد على 118 ألف شخص في أنحاء العالم، وأودى بحياة 4200.

وقالت مديرة قسم المؤسسات لدى ضمان للأوراق المالية، ماري سالم: «الأسواق في خطر بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء، ما أطلق عمليات بيع بشكل عام في السوق الأميركية».

وأضافت: «من المتوقع وقوع المزيد من الخسائر عقب إعلان الرئيس الأميركي تعليق السفر إلى أوروبا». وفي السعودية، نزل المؤشر الرئيس 2.4% بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي 1.5%.

ومددت السعودية حظراً على الرحلات الجوية والسفر، ليشمل الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى.

وفي قطر نزل مؤشر سوق الأسهم 4.5% مع انخفاض جميع الشركات المكونة للمؤشر، وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 5.5%. وجرى تعليق التداولات في الكويت بعد أن أعلنت البلاد أن أمس عطلة عامة لاحتواء انتشار الفيروس.