مبيعات الهواتف في الصين تهوي بسبب كورونا

المصدر: بكين (د ب أ)

أفاد تقرير اليوم الثلاثاء بأن شحنات الهواتف المحمولة المحلية في الصين تراجعت بنسبة 56% في فبراير على أساس سنوي وسط معاناة البلاد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

كما انخفض عدد الطرز الجديدة التي أصدرتها شركات تصنيع الهواتف الصينية بنسبة 75% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 10 وحدات، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعاني الشركات المصنعة سواء متعددة الجنسيات أو المحلية من خلل في سلاسل الإمداد بسبب تفشي فيروس كورونا .

ومنذ يناير، تم إغلاق المصانع في أنحاء الصين وتجميد البنية التحتية للنقل لمنع انتشار الفيروس.

وتعد الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم منذ عام 2012، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف جميع شحنات الهواتف الذكية العالمية التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث "كاونتربوينت".