مؤشر "داو جونز" يفقد 2000 نقطة بعد صدمة النفط

المصدر: رويترز

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وخسر المؤشر داو جونز الصناعي ألفي نقطة اليوم الاثنين، مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي وسط نزول بنسبة 22 بالمئة في أسعار النفط والانتشار الفائق السرعة لفيروس كورونا.

وتقرر تعليق التداول بالبورصة الأمريكية فور بدء المعاملات، إذ نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي سبعة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2019، مما أدى لوقف تلقائي لمدة 15 دقيقة جرى استحداثه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

وكان داو جونز متراجعا 1424.47 نقطة بما يعادل 5.51 بالمئة إلى 24440.31 نقطة، بينما فقد ستاندرد آند بورز 160.27 نقطة أو 5.39 بالمئة ليسجل 2812.10 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 446.08 نقطة أو 5.20 بالمئة إلى 8129.54 نقطة.