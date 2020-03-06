347 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

المصدر: مانيلا -د. ب. أ





قال بنك التنمية الأسيوي في تقرير اليوم الجمعة إن تفشي فيروس كورونا قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد العالمي تصل إلى 347 مليار دولار، في ظل التراجع الحاد في الطلب، والسياحة، وسلاسل التوريدات بالإضافة إلى التداعيات الصحية.

ووفقا للتقرير، فإن السيناريو الأفضل يدور عن احتواء سريع لتفشي الفيروس بعد شهرين من القيود التي جرى فرضها أواخر يناير الماضي. أما السيناريو الأسوأ، فيدور عن تفش قد يشهد إجراءات احترازية لفترة تصل إلى ستة أشهر.

ويتوقع البنك، الذي يقع مقره في مدينة مانيلا، عاصمة الفلبين، أن يصل أقل قدر ممكن من الخسائر إلى 77 مليار دولار، أي حوالي 0.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقد يصل أكبر قدر من الخسائر إلى 0.4%.

وأوضح التقرير: "يقع ثلثا التداعيات على الصين، حيث يتركز تفشي الفيروس حتى الآن."

ويتوقع البنك أن تصل خسائر الصين إلى حوالي 237 مليار دولار، بواقع 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين قد تخسر باقي الدول الأسيوية، باستثناء منطقة الشرق الأوسط، حوالي 42 مليار دولار، أي حوالي 0.5% في أسوأ السيناريوهات.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سجلت الأسهم الأسيوية خسائر كبيرة، على خلفية تنامي القلق في بورصة وول ستريت الأمريكية بشأن فيروس "كوفيد-19" سريع الانتشار.