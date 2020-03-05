تعميم يحث البنوك البحرينية بتخفيف شروط الدين والرسوم بسبب كورونا

المصدر: دبي - رويترز

أفاد تعميم بأن مصرف البحرين المركزي يحث البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في التعميم إنه يحث المؤسسات المالية أيضا على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.

وسجلت البحرين 55 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد. وسجلت جميع الدول الأخرى في منطقة الخليج حالات إصابة، الكثير منها لقادمين من إيران، وهي من أكثر الدول تضررا من الفيروس.