أسعار النفط تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ 4 سنوات

المصدر: سنغافورة - رويترز

هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في ما يزيد على عام، أمس، ما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ما يزيد على أربع سنوات، في الوقت الذي أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى زيادة المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.

ويزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول التفشي إلى وباء، إذ ينتشر الفيروس بعيداً عن مركز ظهوره في الصين إلى 46 دولة أخرى.

وتراجع أكثر عقود «خام برنت» نشاطاً للتسليم في مايو 1.37 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 50.36 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 14 شهراً. وانتهى أجل عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل في وقت لاحق أمس.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار أو ما يعادل 2.8% إلى 45.76 دولاراً للبرميل. وتراجع الخام الأميركي نحو 14% الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو 2011.

ونزل خام القياس العالمي «برنت»، الذي تراجع نحو 2% أول من أمس، نحو 13% الأسبوع الماضي، ما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير 2016.

وتأمل أسواق النفط في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، الإنتاج على نحو أكبر. وقالت المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» إنها ستتبنى نهجاً مسؤولاً في أعقاب تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة التي تخفض الإنتاج حالياً بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً تقريباً لدعم الأسعار، في فيينا في الخامس والسادس من مارس المقبل.

وقال المحلل لدى «جيفريز»، جيسون جاميل: «نعتقد أن خفضاً بما لا يقل عن مليون برميل يومياً في الربع الثاني ضرورة كي نقلص ببساطة تراكم المخزونات، نعترف بأننا قللنا من تقدير الدمار الذي لحق بالطلب في الأسابيع الماضية».

وتقلص السعودية، التي قالت إنها ستستمر في التواصل مع روسيا بشأن سياسة النفط مستقبلاً، إمدادات الخام إلى الصين في مارس بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً بسبب تباطؤ طلب المصافي.