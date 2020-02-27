مرشدة سياحية تصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: أوساكا - د.ب.أ



أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة أوساكا إصابة سيدة بفيروس كورونا للمرة الثانية. قال المسؤولون:"هذه حالة لم تحدث في أي مكان في البلاد، إصابة شخص ما بالفيروس وشفاؤه ثم إصابته به مجددا".

وأشار المسؤولون إلى أن السيدة كانت تعمل مرشدة سياحية، وعملت مع مجموعة سائحين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس الشهر الماضي، وبعد ذلك جرى تشخيص إصابتها بالفيروس ونقلها للمستشفى.

وأوضحوا أن السيدة شفيت مطلع الشهر الجاري، ولكن بعد أسبوعين، بدأت تشعر بألم في الحلق والصدر.

وثبت إصابتها بفيروس كورونا مجددا أمس الأربعاء. وقد سجلت اليابان نحو 900 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس.

وتوفى سبعة أشخاص بسبب الفيروس، بينهم أربعة كانوا على متن سفينة دياموند برنسيس.