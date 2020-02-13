"هيونداي" و5 شركات تستدعي 490 ألف سيارة بسبب مكونات معيبة

المصدر: سول - (د ب أ)

تعتزم شركة "هيونداي موتور" و"بي إم دبليو" وأربع شركات سيارات أخرى استدعاء أكثر من 490 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لتغيير بعض المكونات المعيبة، وفقًا لما ذكرته وزارة النقل اليوم.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة عمليات الاستدعاء التي قامت بها شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية، بسبب مشكلات في مكونات السيارات التي تباع في البلاد.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيانٍ لها أن شركات "هيونداي موتور" و "فيات كرايسلر" و "بي إم دبليو" و "أودي فولكسفاغن" الكورية و"مان تراك آند باص" و "بايك" سوف تستدعي ما يصل إلى 49.47 ألف سيارة بسبب وجود مكونات معيبة فيها.

وأضافت الوزارة أن المشكلات تشمل أنظمة منع انغلاق المكابح في سيارات "هيونداي أفانتي"، وزيادة قوة ضغط الهواء في الوسادات الهوائية في سيارات "بي إم دبليو" من طراز "آي 320" مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات، ووجود أجزاء معيبة في صندوق التروس في سيارات "فولكسفاغن" من طراز "جيتا 2 تي.دي.آي بي.إم.تي".

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في خدمات الإصلاح والاستبدال بينما سيبدأ بعضها الأسبوع المقبل. وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي السيارات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانًا.