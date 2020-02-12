بالفيديو: النظام الاقتصادي العالمي في اختبار بسبب كورونا.. تعرف إلى الأسباب

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي :

تختبر الأزمة الصحية في الصين النظام الاقتصادي العالمي بأكمله، كما أنها تضع ضغوطاً كبيرة وغير متوقعة على هشاشة الطفرة الاقتصادية الممتدة في العالم. إذ أنها اختبارا لقوة الصين كمستهلك -وقدرة الولايات المتحدة على الصعود مع تأخر الصين.

وتقول مصادر إن حالة عدم اليقين بشأن فيروس كورنا تؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية وسلاسل التوريد، وانخفاض أسعار الأصول، كما أنه يجبر الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات على اتخاذ قرارات صعبة بمعلومات محدودة. حيث طبقت بلدان عدة لوائح تمنع الزوار من الصين وفحص العائدين منها، في حين أوقفت شركات طيران كبرى رحلاتها إلى مدن صينية فضلا عن الشركات التي سحبت المديرين التنفيذيين المغتربين، واغلاق مقار رئيسة محال تجزئة لها في مدن صينية من بينها ووهان مصدر فيروس كورونا.