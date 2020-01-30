مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الصين

المصدر: القاهرة - (رويترز)

قالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان اليوم إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الرحلات من هانغتشو وإليها ستتوقف في الأول من فبراير ويليها تعليق الرحلات من وإلى قوانغتشو وبكين في الرابع من فبراير لحين إشعار آخر.

وذكرت الوزارة في البيان أن الشركة قررت "تعليق رحلاتها بين مطاري القاهرة والمطارات الصينية اعتبارا من بعد غد السبت ولحين إشعار آخر وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار البيان إلى أن آخر مجموعة سياحية صينية في مصر ستغادر في الرابع من فبراير.

وتزداد المخاوف إزاء انتشار الفيروس الشبيه بالإنفلونزا والذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين مع وصول عدد الوفيات الناجمة عنه إلى 170، وحذرت دول عديدة مواطنيها من السفر إلى الصين.