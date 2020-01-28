الألمان يأكلون حلوى بـ12.5 مليار يورو.. تعرف على استهلاك الشيكولاتة والأيس كريم

المصدر: كولونيا- (د ب أ)

وصل معدل انفاق المستهلكين على الحلوى في ألمانيا إلى حوالي 102 يورو لكل فرد العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لتقديرات الرابطة الاتحادية لشركات صناعة الحلوى في ألمانيا والتي نُشِرَتْ اليوم قبل أيام من انطلاق فعاليات معرض الحلوى في مدينة كولونيا.

وأوضحت الرابطة أن كل مستهلك اشترى بهذا المبلغ نحو 31 كيلوغراما من الشيكولاته أو المخبوزات أوالأيس كريم أو الوجبات الخفيفة.

واستقرت مبيعات القطاع العام الماضي عند 12.5 مليار يورو، وقد عانى القطاع من الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الخام مثل الكاكاو، وأيضا من الاضطرابات في قطاع التصدير والذي يمثل أهمية بالغة بالنسبة للمصنعين الألمان.

وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة باستيان فاسين، إن "واحدا من بين كل لوحي شيكولاته ننتجهما في ألمانيا، يتم تصديره".

وأمكن لألمانيا أن ترفع من قيمة صادراتها من الحلوى بنسبة نحو 3% في 2019 على الرغم من الظروف الصعبة، والتي تشمل على سبيل المثال الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وستشارك شركات حلوى ألمانية ودولية في معرض كولونيا بعرض منتجاتها الجديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتعول الكثير من هذه الشركات على الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.

كما تعتزم العديد من الشركات إعطاء مسحة مستدامة لمنتجاتها من خلال التركيز على المكونات الطبيعية أو العبوات البديلة.