واردات الهند من الذهب تنخفض في 2019

المصدر: مومباي - رويترز

قال مصدر حكومي هندي، أمس، إن واردات بلاده من الذهب في 2019 هبطت بنسبة 12% عن 2018، لتسجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات، مع تعثر مشتريات التجزئة في النصف الثاني من العام، بعد صعود الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وانخفاض الشراء في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم قد يؤثر في الأسعار العالمية للمعدن النفيس التي قفزت 18% في 2019، لكنه يساعد الحكومة على خفض العجز التجاري ودعم الروبية.

وقال المصدر إن الهند، التي تلبي كل الطلب المحلي تقريباً على الذهب من خلال الواردات، استوردت 831 طناً في 2019، انخفاضاً من 944 طناً في 2018.