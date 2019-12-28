عملة فاشلة في نظر الرئيس السويسري.. ما هي؟

المصدر: زوريخ - رويترز

قال الرئيس السويسري، أولي ماورر، إن مشروع العملة الرقمية «ليبرا» الذي تتبناه شركة «فيس بوك»، فشل في صورته الحالية، ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه.

وأضاف ماورر، الذي يشغل أيضاً منصب وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها المنتهية ولايته، متحدثاً لهيئة الإذاعة السويسرية: «لا أعتقد (أن (ليبرا) أمامها فرصة في صورتها الحالية)، لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها»، مؤكداً أن «المشروع، في صورته الحالية، فشل».

ولم ترد مؤسسة «ليبرا»، التي تسعى لنيل موافقة تنظيمية على العملة المشفرة في سويسرا، حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها «فيس بوك»، على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة «ليبرا» التي مقرها جنيف، بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة في ما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية، وتأثيرها المحتمل في السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

ويقول المسؤولون عن إدارة المشروع، ومن بينهم أحد مبتكريه، ديفيد ماركوس، من «فيس بوك»، إن «العراقيل التنظيمية قد تؤخر الإطلاق لما بعد موعد يونيو المقبل المخطط له».

وستدعم العملة المشفرة باحتياطي أصول من قبيل ودائع مصرفية وديون حكومية في حوزة شبكة من الأوصياء. ويستهدف ذلك الهيكل تعزيز الثقة وتفادي تقلبات الأسعار التي تعانيها عملات مشفرة أخرى.

