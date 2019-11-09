النفط يتراجع في ظل شكوك بشأن اتفاق الولايات المتحدة والصين

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام، أمس، في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق، طال أمد انتظاره لإنهاء نزاعهما التجاري وموعد ذلك، فضلاً عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية في الولايات المتحدة.

وانخفض خام القياس العالمي «برنت» 44 سنتاً، أي ما يعادل 0.7% إلى 61.85 دولاراً للبرميل. ويتجه «برنت» صوب الارتفاع 0.4% في أسبوع.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً، أي ما يعادل 0.9% إلى 56.65 دولاراً للبرميل. وازداد العقد القياسي 1.4%، أول من أمس الخميس.

وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو الاقتصادي بأنحاء العالم، ودفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط، ما يثير مخاوف بشأن احتمال تكون تخمة معروض في عام 2020.

بدورها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي، في وقت خفضت فيه المصافي الإنتاج، وتراجعت الصادرات.