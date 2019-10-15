مالك عقار لمستأجر: أخلِ العقار بالحسنى وإلا سوف نخبر زوجتك

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

نالت صورة إخطار من مالك عقار في الكويت لأحد السكان تداولاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت تهديداً من المالك للمستأجر بإخلاء العقار فوراً وإلا سيقوم بإرسال نسخة من عقد الإيجار إلى زوجة المستأجر.

واتضح من نص الإخطار أن المالك تملك العقار حديثاً، ويطلب من المستأجر إخلاء الشقة التي يستأجرها في العمارة فوراً، بسبب السلوكيات والشكاوى من السكان ضده، حيث وجه المالك تهديداً للمستأجر، بأنه في حال امتناعه عن إخلاء الشقة، فإنه سيوقع نفسه بين خيارين أولهما اتخاذ الإجراءات النظامية ضده، وثانيهما إرسال نسخة من عقد الإيجار إلى زوجته.

وأشاد معلقون بما قام به صاحب العقار، بينما رأى آخرون أن ذلك ابتزاز لإخلاء الشقة، وأنه كان من الممكن نصح المستأجر ليعود لرشده. وأكد البعض أن تلك الطريقة قد تكون الأسرع في إخلاء الشقة من اللجوء إلى المحاكم.