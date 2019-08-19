الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 % إلى 1507.11 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1515.70 دولاراً للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، ما يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار الاميركي بالنسبة للمستثمرين ممن حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19 % منذ أن هوى لأقل مستوي في عام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % الي 16.99 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 % إلى 848.54 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1450.55 دولاراً للأوقية.