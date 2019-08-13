للمسافرين.. هذه هي أغلى الوجهات السياحية في العالم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

يلجأ الكثير من المسافرين إلى إجراء مقارنة بين الوجهات السياحية في إطار تخصيص الميزانية المناسبة لقضاء عطلاتهم وذلك بناءً على كلفة الخدمات المتوفرة ومدى جاذبية الوجهة المقصودة، وفقاً شركة "سمارتر ترافل" المتخصصة بالسفر.

وذكرت الشركة أن القائمة الجديدة لمجموعة الأبحاث "الإيكونومست" والتي استندت على مسح تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم من خلال مقارنة أسعار 160 منتجاً وخدمة وفرت مؤشراً جيداً لتوقعات المسافرين بالنسبة للوجهات التي يقصدونها.

وأوضحت أن سنغافورة وباريس وهونغ كونغ احتلت خلال العام الجاري لقب أغلى المدن في العالم على التوالي، ومن حيث الوجهات السياحية الشهيرة احتلت نيويورك المرتبة السابعة، فيما حلت زيوريخ وجنيف في المركزين الرابع والخامس.

وبينت أن مدينة أوساكا اليابانية التي تعد أحد أهم الوجهات السياحية حلت في المركز السادس على قائمة أغلى 20 مدينة والتي شملت أيضاً كل من وجهات مثل كوبنهاجن وطوكيو ولوس أنجلوس وسيول ودبلن وسيدني.

وقالت الشركة إن ارتفاع مؤشر الأسعار في هذه المدن لا يعني أن تكلفة السياحة فيها مرتفعة على الدوام، إذ تقدم العديد من هذه الوجهات خصومات وبرامج شاملة لتقليل التكلفة وجعل الخدمات السياحية في متناول شريحة أكبر من الزوار.