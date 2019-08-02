النفط يتعافى بعد هبوطه بسبب الرسوم الأميركية

المصدر: طوكيو وموسكو - رويترز



ارتفعت أسعار النفط نحو 2% اليوم، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، مما أدى لاشتداد المواجهات التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» أكثر من 7% أمس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة نحو 8% مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.

ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأميركية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري.

وارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو 2% إلى 61.71 دولارا للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأميركي 87 سنتا أو 1.6% إلى 54.82 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم، أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.148 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، مقارنة مع 11.155 مليون برميل يوميا في يونيو السابق.

وبلغ إنتاج الغاز 54.66 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 54.38 مليار متر مكعب في يونيو.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب بلغت 4.609 ملايين برميل يوميا في يوليو الماضي.