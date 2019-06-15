الدولار يتجه صوب أكبر ارتفاع أسبوعي

المصدر: لندن ــ رويترز

صعد الدولار الأميركي أمس، واتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. ومقابل سلة من العملات المنافسة، ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 97.09. بدورهما، تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، في وقت قوضت فيه رهانات بخفض أسعار الفائدة، الطلب، مع استمرار إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز بفعل انعقاد اجتماع مجموعة الـ20 في وقت لاحق من الشهر الجاري. وانخفض الدولار الأسترالي 0.24% إلى 0.6892 دولار أميركي، وهبط 1.54% في الأسبوع، مسجلاً أكبر انخفاض منذ منتصف مايو 2019. كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6529 دولار أميركي، منخفضاً 2%.