تسوية الخلافات التجارية بين أميركا والصين تدعم ارتفاع أسعار النفط

المصدر: سنغافورة وبغداد ونيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، أمس، وسط آمال بإمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريباً، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 61.06 دولاراً للبرميل، بارتفاع قدره 22 سنتاً، يعادل 0.4% فوق مستوى الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 53.86 دولاراً للبرميل، بارتفاع قدره سبعة سنتات عن التسوية السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعماً، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.

لكن أسواق الخام تعرضت لضغوط من مسح أجري أمس، وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال يناير الماضي، مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أعلنت في تقرير شهري أخيراً أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 345 ألف برميل يومياً في نوفمبر الماضي إلى 11.9 مليون برميل يومياً.

وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع الإنتاج في تكساس بمقدار 115 ألف برميل يومياً، وزيادة قدرها 188 ألف برميل يومياً في إنتاج النفط من الحقول البحرية.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل زيادات في الإنتاج من المكامن الصخرية.

إلى ذلك، قالت وزارة النفط العراقية في بيان، أمس، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.649 ملايين برميل يومياً في المتوسط خلال يناير الماضي، بانخفاض طفيف عن المتوسط المسجل في ديسمبر الماضي. وصدّر العراق 3.726 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر الماضي.