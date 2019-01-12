اليورو يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في 4 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

اتجه اليورو، أمس، صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، مع تراجع الدولار بفعل إشارات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وظل اليورو يتحرك في نطاق 1.12 إلى 1.15 دولار في الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب مخاوف بشأن النمو، وإشارات إلى أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن ينهي التحفيز قريباً.

لكن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أظهر نبرة أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة، تسبب في موجة بيع للدولار، ما سمح للعملة الأوروبية الموحدة بالارتفاع إلى 1.1581 دولار، وقادها إلى تجاوز متوسط مستوى الحركة في 100 يوم، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وكسرت العملة الصينية حاجز 6.8 يوان للدولار في التعاملات الخارجية وداخل الصين. وانخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 95.32. وهبط المؤشر بنحو 2.2% منذ منتصف ديسمبر الماضي، بفعل توقعات بأن يمنع تباطؤ في النمو، في الولايات المتحدة والعالم، مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أسعار الفائدة في 2019.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني على انخفاض طفيف عند 1.2737 دولار، مع تركيز المتعاملين على التقدم في الانفصال البريطاني.

الدولار يتراجع بسبب

إشارات لمجلس

الاحتياطي الاتحادي

بشأن زيادات

أسعار الفائدة.